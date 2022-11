Nasce il think tank dei Senior di Confagricoltura Emilia-Romagna

MODENA- I Senior di Confagricoltura Emilia-Romagna creano un laboratorio permanente di idee e iniziative per dare un contributo alla società ma anche all’agricoltura in forte difficoltà, comparto che nell’ultimo anno- in Emilia-Romagna- ha visto calare il numero delle imprese (-1,2%) e per contro aumentare gli addetti (+0,8%), con incrementi consistenti nelle province di Forlì, Ravenna e Ferrara.

Infatti, lo scopo del nuovo think tank è sia soddisfare i bisogni del welfare locale sia accompagnare le aziende agricole nella crescita in un momento in cui si richiedono più risorse umane, competenze e formazione continua delle maestranze. Lo ha annunciato Carlo Sivieri, presidente Anpa-Pensionati di Confagricoltura Emilia Romagna all’Assemblea dei soci- venerdì 4 novembre- a Castelfranco Emilia presso l’agriturismo La Lupa.

«Gli over 65 rappresentano il 24,3% della popolazione residente in Emilia-Romagna (fonte-Rendiconto sociale 2021 Inps), noi agricoltori pensionati possiamo aiutare famiglie e imprese mettendo in campo l’esperienza di una vita».

L’Emilia-Romagna invecchia con un trend di denatalità che va avanti dal 2009: gli anziani doppiano i giovanissimi, tant’è che solo il 12,5% della popolazione totale è costituito da under 14.

«In questo scenario è necessario consolidare le conoscenze e non disperdere il patrimonio di professionalità, il nostro supporto – aggiunge Sivieri – diventa ancora più prezioso se indirizzato ai giovani imprenditori agricoli e a stringere sinergie con i nuovi millennials. Rafforzare il legame tra le rappresentanze regionali di Anpa-Pensionati e Anga-Giovani agricoltori sarà la priorità».

Al convegno “I pensionati e la vita nella comunità: tra salute e politiche sociali”, moderato dal direttore di Confagricoltura Emilia-Romagna Guido Zama, hanno preso parte anche Rodolfo Garbellini, presidente nazionale Anpa, l’onorevole Angelo Sartori, vicepresidente nazionale vicario, segretario e fondatore della prima associazione pensionati di Confagricoltura (poi Anpa), Roberta Mori, consigliera regionale nonché membro della commissione assembleare “Politiche per la Salute e Politiche Sociali” e Salvatore Cavini, membro del Cupla Emilia Romagna. Con il saluto iniziale del presidente di Confagricoltura Modena Gianfranco Corradi.

In chiusura sono state consegnate le Targhe di riconoscimento 2022 alle sedi provinciali Anpa in Emilia-Romagna che più si sono distinte nel campo del welfare sociale e sanitario e nel sostegno alla ricerca: a Confagricoltura Ferrara per le donazioni effettuate all’Istituto agrario F.lli Navarra (un termoscanner automatico a infrarossi e due defibrillatori più il corso di formazione per gli operatori), alle sedi di Confagricoltura nel Ferrarese (6 defibrillatori oltre al corso) e all’Ospedale di Copparo le mascherine Ffp2; a Confagricoltura Modena per i compensi devoluti all’associazione Anziani in Rete e finalizzati all’acquisto di un minibus per anziani disabili, alla Pubblica assistenza Croce Blu (allestimento minibus destinato ad anziani disabili) e all’associazione G.P.Vecchi (progetto Ca’ Nostra: coabitazione tra anziani non autosufficienti e assistenti famigliari); a Confagricoltura Parma per il supporto alla Fondazione Munus impegnata nella raccolta di fondi per l’emergenza da Covid e all’Istituto agrario di Bedonia, a favore del progetto sugli antichi vitigni.