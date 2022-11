Platis (FI): “Da giorni è il Selmi ad essere al freddo, ma ogni autunno è sempre la stessa storia”

MODENA- Negli istituti superiori modenesi sono in corso le operazioni di accensione dell’impianto di riscaldamento, così come previsto dalle disposizioni normative che ne consentono l’impiego dallo scorso 7 novembre. Ma sono diverse le scuole nelle quali i termosifoni sono ancora spenti.

Il consigliere provinciale Forza Italia Antonio Platis è così intervenuto sul tema:

“Ogni autunno la Provincia di Modena sa di avere un compito: accendere i riscaldamenti nelle scuole. Se manca il personale per farlo, il disagio non può finire sugli studenti, ma devono essere individuate le criticità. O l’impresa aggiudicataria non è in grado di garantire l’accensione nei termini in tutte le scuole superiori o il contratto d’appalto non è aderente alle necessità degli studenti. Sul tema presenterò una interrogazione per conoscere la reale situazione e le problematiche sorte.

Da giorni ricevo segnalazioni dagli studenti del Selmi che hanno le classi nel polo Leonardo. Stiamo parlando di una delle strutture più grandi e importanti che da diversi giorni è al freddo. Il disagio di studiare in queste condizioni è evidente, ma in epoca Covid lo è ancora di più. Basta un raffreddore per far scattare l’allarme tra i compagni e i docenti. Seguiamo – come Forza Italia – i disagi degli studenti da diversi anni e ogni autunno più di una scuola segnala problemi legati al freddo all’interno delle mura scolastiche. Queste difficoltà nelle scuole non sono quindi un caso isolato ed eccezionale”.