“Rinascita”: il nuovo progetto dedicato alle donne della fotografa mirandolese Roberta Mulinazzi

SAN PROSPERO, MIRANDOLA – Roberta Mulinazzi, fotografa mirandolese, torna nel panorama artistico e pubblica il suo nuovo progetto fotografico. Si chiama “Rinascita” la collezione di 20 scatti inediti dedicati alla donna che Roberta Mulinazzi porterà in mostra domenica 27 novembre a San Prospero a “I talenti di Minerva”, mercatino di artiste locali.

“Ho sentito crescere un pensiero dentro me, pensando alla sofferenza al dolore che si può provare in una determinata situazione. In una malattia, in una perdita affettiva, in una violenza subita, verbale o fisica – racconta Roberta -. Ho custodito negli anni tanti racconti di donne che ho conosciuto. Come un segreto.Come qualcosa che, nel male, però è prezioso. Di quanto è importante vivere il dolore ed attraversarlo per poi trovare il nuovo punto di rinascita… Perché dalla sofferenza poi si riparte con una vita nuova. Rinascere. Ripartire. È lì che dimostriamo la nostra vera forza, il nostro potere. La nostra Essenza. Il nostro essere donne”.

Non ci resta che segnarci l’appuntamento per domenica 27 novembre, in via Canaletto 24, a San Prospero, MO presso “I Talenti di Minerva”. L’ingresso è gratuito.

