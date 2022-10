Mirandola, “Qualcosa di Personale”: il 15 ottobre in mostra gli scatti di Roberta Mulinazzi

MIRANDOLA – Si chiama “Qualcosa di Personale” la mostra fotografica che si terrà sabato 15 ottobre presso il Mi Vida Café, in via Adelaide Bono, 2, a Mirandola. Roberta Mulinazzi, fotografa mirandolese, porterà in esposizione 35 scatti, tra ritratti e street photography, molti dei quali inediti, realizzati dal 2009 ad oggi.

“Ho deciso di portare in mostra questi scatti e chiamarli “Qualcosa di Personale” – spiega Roberta Mulinazzi – perché sono una collezione di momenti raccolti negli anni, immagini che rappresentano per me un emozione o un ricordo particolare. Realizzare una mostra è una bellissima opportunità, una grande soddisfazione poter esporre le proprie immagini ed incontrare le persone che avranno la curiosità o il piacere di vederle”.

La Galleria sarà disponibile nella serata di sabato 15 ottobre, a partire dalle ore 19. L’ingresso sarà gratuito.

