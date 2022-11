Scontro sulla Mirandola – Finale: due feriti

E’ di due persone ferite, pare non in pericolo di vita, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto lunedì sera sulla Mirandola – Finale, attorno alle 19.30, nel territorio del Comune di San Felice. A scontrarsi sono state due auto che provenivano da parti opposte. Per il forte urto, una delle due è finita sul muretto di una delle case che costeggiano la strada. L’altra in un campo.

Sono arrivate due ambulanze chiamate da uno dei residenti della strada. I due conducenti sono stati caricati in lettiga e sono stati portati in ospedale per accertamenti.

