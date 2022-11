Si è persa da giorni, è sempre più magra. A San Felice si cerca la piccola Kelly

SAN FELICE SUL PANARO – Si è persa da giorni, è sempre più magra. A San Felice si cerca la piccola Kelly. Kelly è una cockerina rossiccia di circa 8 anni ed è scappata da Confine in data 13/11, due domeniche fa. Inizialmente si è subito diretta nei dintorni di via Perossaro.

Per qualche giorno è stata avvistata in zona Olmone e polo industriale. L’ultima segnalazione risale a domenica 20 novembre a Rivara, nell’incrocio tra via Cardinala e via Marzanella, in direzione Dogaro.

Attualmente la cagnolina è molto magra perché probabilmente fatica a reperire il cibo, così dice chi pensa di averla avvistata.

I padroni lanciano un appello:

Chiediamo in caso di segnalazioni di chiamare il canile al numero 3388806762 oppure il 3421786374 .

Potrebbe avvicinarsi in presenza di altri cani, ma cercate di non spaventarla e farla scappare perché è molto impaurita!

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017