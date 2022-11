Soliera, il Gonfalino d’oro va all’editore di 21lettere Alberto Bisi

SOLIERA- Giovedì 17 novembre alle 20.45, ad Habitat, in via Berlinguer 201, a Soliera, si rinnova l’appuntamento con la cerimonia del Gonfalino d’oro, alla sua terza edizione: un riconoscimento che l’Amministrazione comunale conferisce ai concittadini che- per svariate motivazioni, di carattere altruistico, sociale o culturale- abbiano dato prestigio alla città di Soliera.

Il programma della serata prevede in apertura la consegna dalle mani del sindaco Roberto Solomita del Gonfalino – un pins in oro raffigurante lo stemma del Comune – che quest’anno va ad Alberto Bisi, fondatore della casa editrice 21lettere. Seguirà una breve conversazione con l’editore e un’intervista allo scrittore russo Mikhail Shishkin, Premio Strega Europeo 2022, a cura di Francesco Rossetti. Solierese doc, Bisi ha dato vita all’inizio del 2020 a una nuova casa editrice indipendente che si è da subito guadagnata un posto di rilievo nel panorama nazionale: per la qualità degli autori proposti, selezionati su scala planetaria, e per l’autonomia nelle scelte.

21lettere sceglie con cura cosa pubblicare: nel primo anno si è limitata a soli sei titoli. A partire dal 2021 le pubblicazioni sono raddoppiate con sei libri per ragazzi, mentre nel 2022 ha preso avvio anche il settore fumetti: tra questi il fuoriclasse francese Jean-Jacques Sempé, scomparso lo scorso agosto a quasi 90 anni. “Pubblichiamo solo pochi libri, ma buoni, perché lavoriamo su long-seller- spiega Bisi- Pochi selezionatissimi titoli su cui investire tanto, ciascuno. Non restiamo confinati a un genere prestabilito. Se il libro è bello, per noi anzitutto, allora lo pubblichiamo”. Tra gli autori pubblicati la statunitense Lois Lowry, il californiano Walter Mosley, la giapponese Miri Yu, i francesi Eric Buillard, Jean Diwo, la britannica Clare Mulley, il russo Mikhail Shishkin. L’anno scorso il Gonfalino d’oro venne attribuito a Mariano Lugli, vicedirettore delle operazioni di Medici Senza Frontiere nel mondo, mentre nel 2020- l’anno della prima ondata di Covid- si decise di conferire un Gonfalino collettivo ai volontari che, durante il difficile periodo del lockdown, si resero disponibili a confezionare pacchi pieni di cibo e a distribuirli a domicilio a 303 famiglie solieresi aiutando così circa 1.000 persone. Ospite d’onore della serata sarà lo scrittore Mikhail Shishkin, in una delle sue rarissime presenze in Italia. Classe 1961, nato e cresciuto a Mosca, Shishkin è stato definito dal Guardian il più grande romanziere russo vivente. I suoi libri sono tradotti in oltre 30 lingue. Dissidente, oggi vive in Svizzera. Con “Punto di fuga” ha vinto il Premio Strega Europeo 2022. A Soliera presenta il suo nuovo saggio “Russki Mir: Guerra o Pace?”, appena pubblicato da 21lettere.

La serata, a ingresso libero, si svolge con il sostegno di Pro Helvetia, Fondazione svizzera per la cultura.

