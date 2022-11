Sorpresi a rubare grondaie in rame: in manette tre giovani

FIORANO MODENESE- Nella serata di martedì15 novembre i Carabinieri della Stazione di Fiorano Modenese- durante un normale servizio di controllo del territorio, vigilando ai margini del centro urbano- hanno notato tre giovani mentre caricavano a bordo di un’autovettura delle grondaie in rame.

Fermati e controllati, è emerso che i tre- di età compresa tra 18 e 22 anni- si erano appena impossessati, asportandoli dal muro dell’edificio, di oltre tre metri di grondaie in rame, per un peso complessivo di nove chilogrammi circa.

All’esito della perquisizione personale, uno dei tre giovani è stato anche trovato in possesso di 2,3 grammi di “hashish” e, presso l’abitazione, è stata rinvenuta e sequestrata anche una pianta di “marijuana” in corso di coltivazione.

I tre sono stati tratti in arresto per furto aggravato in concorso e uno dei tre è stato deferito anche per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente.

Le persone arrestate, nel corso della mattinata saranno condotte davanti al Giudice del Tribunale di Modena per il processo con rito direttissimo.