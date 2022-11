Trovato con 21 grammi di hashish al parco: arrestato 45enne

MODENA- Nella serata di lunedì 14 novembre i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, durante un normale servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti, hanno fermato e tratto in arresto al Parco NoviSad un 45enne, trovato in possesso di 21 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello lungo 7 centimetri, utilizzato per il “taglio” dello stupefacente.

L’uomo nel corso della mattinata di mercoledì 16 novembre è stata condotta davanti al giudice del Tribunale di Modena per il processo con rito direttissimo.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017