Una giornata di festa all’ippodromo la Ghirlandina per la chiusura della stagione

MODENA – E’ stata una giornata di corse quelle che ha chiuso la stagione all’ippodromo Ghirlandina. Tanta la gente intervenuta in un contesto che oltre alle corse e alla chicca del gran premio Unione Europea, ha offerto tante altre iniziative, sia artistiche che gastronomiche ma anche riservate ai bambini e che ha fatto registrare un’alta affluenza di pubblico.

Sul fronte prettamente sportivo i due cavalli più attesi, Carlomagno d’Esi e Clarissa, si sono imposti nelle rispettive prove. Carlomagno d’Esi ha vinto il gran premio Unione Europea, il più ricco per quattro anni indigeni, imponendo la sua superiorità al dichiarato rivale Charmant de Zack, che ha dovuto adeguarsi al posto d’onore. Media per il vincitore guidato da Andrea Farolfi 1.13.2 sui 2080 metri. Per quanto riguarda il gran premio femminile, è stata schiacciante la superiorità di Clarissa, che ha vinto letteralmente dominando a media di 1.11.5 confermandosi reginetta della leva con in sulky Alessandro Gocciadoro.

Come si è detto, tanto il pubblico presente e 150 coperti al pranzo di rito, che ha potuto mangiare in compagnia delle corse e degli spettacoli offerti da Carlo Damura, presentatore di tutta la parte musicale e artistica. Nel pomeriggio tanti i notabili modenesi che hanno partecipato alla manifestazione e fra questi il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, che non fa mai mancare la sua presenza, il Generale Comandante di divisione Davide Scalabrin, Francesca Maletti per la Regione Emilia Romagna, Giuseppe Molinari per la Camera di commercio di Modena, la deputata Daniela Dondi di Fratelli d’Italia ed Erio Bagni, presidente di Aseop. E proprio ad Aseop, l’associazione onlus fondata a Modena nel 1988 a favore dei bambini colpiti da malattie oncologiche, è andato il ricavato della giornata all’ippodromo. Il Ghirlandina ora chiude i battenti dopo 30 giornate di corse, fra diurne e notturne e dà appuntamento al proprio pubblico per la primavera 2023.

