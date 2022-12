“C’è di più nel blu. Come e perché prenderci cura del nostro Pianeta Oceano”, appuntamento a Carpi

Si parlerà di oceani posdomani, 4 dicembre, nell’auditorium della biblioteca “Loria”: in occasione delle “Domeniche in Carpi” è in programma infatti la conferenza “C’è di più nel blu. Come e perché prenderci cura del nostro Pianeta Oceano”, terzo appuntamento con la scienza nell’ambito della rassegna “Futuro prossimo e futuro remoto”, dedicata ai temi della crisi climatica, del riscaldamento globale, della riforestazione, della medicina di precisione, della genetica e della biologia marina.

Ospite del pomeriggio la biologa marina Aileen Roncoroni, per guidare l’uditorio «in un viaggio alla scoperta delle meraviglie dell’oceano, per imparare ad amarlo e proteggerlo, perché la nostra esistenza dipende dal mare e il futuro del mare dipende da noi.»

Il ciclo di incontri con esperti ed autori, organizzato dalla biblioteca comunale, è curato da Alfonso Cornia in collaborazione con la libreria “La Fenice” di via Mazzini: le conferenze si concluderanno l’8 gennaio con la dottoressa Alessia Ciarrocchi, coordinatrice del Laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’Ausl-Irccs di Reggio, sul tema “Medicina personalizzata o medicina di precisione? – Come lo studio del genoma ha cambiato l’approccio e la gestione del paziente”.

Tutti gli appuntamenti iniziano alle 18: ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti. Nell’occasione, la biblioteca sarà aperta in via straordinaria dalle 15 alle 19.

Per informazioni: 059649950 o biblioteca@carpidiem.it

