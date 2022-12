Deborah Domaschio, la fisioterapista di Nonantola che riabilita i corpi delle persone… e i loro sogni

Di Francesca Monari

Deborah Domaschio, la fisioterapista che ha scelto di riabilitare i corpi delle persone

ma ancora prima i loro sogni

La 37enne nonantolana è fisioterapista dal 2008, è stata clown in corsia in Oncoematologia

Pediatrica e la prima ad aprire in zona una scuola di danza ‘inclusiva’ dedicata proprio ai più

piccoli, dove ha insegnato per molti anni.

Ed è lei che ha dato vita a ‘Tu vai che puoi’. Un progetto nato per dare risposte adeguate al

bisogno umano e civile di un viaggio, di una visita, di svago o di meritato riposo alle persone

con una disabilità. “Con le giuste strategie si può andare ovunque. Il mondo può essere

davvero alla portata di tutti” – spiega con convinzione.

Un’esigenza talmente urgente la sua che l’ha spinta a lasciare il ruolo di fisioterapista prima

e di coordinatrice poi, che ricopriva ormai da diversi anni in Ospedale per dedicarsi anima e

cuore alla sua realizzazione. Progetto in cui è presente anche Matteo, compagno di vita

nonché collega e padre dei suoi due bimbi…anzi tre perché in casa Fraggieri ce n’è un terzo

il cui arrivo è atteso per la prossima primavera!

Un’impresa la loro che nelle scorse settimane si è classificata al terzo posto del contest

“Cambiamenti”, un’iniziativa di CNA nata per supportare delle neonate e virtuose realtà nella

crescita.

Un team multidisciplinare, quello coordinato da Deborah, composto da dodici persone che si

occupano di inclusione a tutto tondo. Fisioterapisti, dietisti e psicologi in grado di offrire tutta

la consulenza necessaria non solo ai privati ma anche ad alberghi e ad altre strutture

ricettive, per garantire un turismo inclusivo a chi ha una minorazione fisica.

“Ho scelto la fisioterapia perché mi piace abilitare le persone ad una nuova situazione: da

qui ri-abilitare. Amo offrire nuove strategie e nuove visioni perché la vita anche se ci

stravolge vale sempre la pena di essere vissuta. E ora con il mio progetto mi piace pensare

di riabilitare il futuro attraverso accessibilità ed inclusione” – conclude.

