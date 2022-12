Ecco tutti gli appuntamenti per le feste di Natale a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Proseguono a San Felice sul Panaro gli appuntamenti natalizi.

Sabato 10 dicembre, in Largo Posta, dalle 16.30 alle 18, “Piano bar in centro” con musica pop e italiana, a cura dell’associazione “Le Botteghe di San Felice”.

Domenica 11 dicembre si replica l’iniziativa, sempre dalle 16.30 alle 18, ma stavolta in via Mazzini.

Venerdì 16 dicembre, presso la chiesa di piazza Italia, alle 21, concerto natalizio delle corali “Agape” ed “Erga Omnes”.

Sabato 17 dicembre, “Cantiamo la magia del Natale”, dalle 15 a spasso per le vie del centro con i bambini della scuola dell’infanzia paritaria “Caduti per la Patria” per condividere ore di festa. Sempre sabato 17 dicembre, Palaround ore 20.45, “Omaggio a Pasolini” a cura dell’assessorato all’Istruzione e alla Cultura con la collaborazione della Fondazione scuola di musica “Andreoli”.

Domenica 18 dicembre, Palaround, “A tutto Natale!”, festa natalizia dell’Istituto comprensivo di San Felice sul Panaro a cura dell’associazione “Crescere Insieme” e dell’assessorato all’Istruzione e alla Cultura: mattina con fattoria alle ore 10.30, mentre nel pomeriggio canti dei bambini e delle bambine della scuola materna comunale in piazza alle ore 15, e a seguire festa di Natale.

Martedì 20 dicembre, Palaround ore 20.30, “Danza il Natale”, saggio di danza a cura della scuola di danza Arckadia in collaborazione con Pro Loco.

Venerdì 23 dicembre, Palaround dalle 21.45, “Accordi di pace & Young Guitar Orchestra”, gli auguri di Natale della Pro Loco in collaborazione con la Fondazione scuola di musica “Andreoli” e i maestri Matteo Minozzi ed Eugenio Polacchini. Chiude gli appuntamenti natalizi a San Felice la tombola per bambini, domenica 8 gennaio al Palaround alle 16.

Per tutto il periodo natalizio, luminarie in piazza Matteotti per i selfie sotto l’arco, pista di pattinaggio in piazza della Rocca e Presepe blu nel parco della Rocca – viale Circondaria. Momenti di ristoro nelle giornate di festa. Allestiti cinque alberi di Natale, addobbati a festa dalle associazioni del terzo settore: Pro Loco, Torre Borgo, Crescere Insieme, Photoclub Eyes e scuola elementare. Il centro-socio riabilitativo “Il Picchio” ha addobbato un albero davanti alla propria sede. Il Natale a San Felice è organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con le associazioni promotrici dei vari eventi elencati e con il patrocinio del Comune.

Foto di Monica Ferrari

