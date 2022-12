Mirandola, Sofia Dalcò: “La fotografia? Ho deciso che doveva diventare il mio lavoro”

Intervista di Francesca Monari

MIRANDOLA – Lo sognano in tanti ma solo in pochissimi hanno il coraggio di farlo. Lasciare il posto fisso per provare a trasformare in una professione quello che per anni è stato soltanto un hobby. Lei il coraggio lo ha avuto. Ma lo ha avuto anche quando, ancora studentessa universitaria, aveva deciso di fare il tirocinio in un’agenzia di comunicazione e – in piena pandemia – dopo essersi candidata più volte senza ottenere una risposta, si è letteralmente presentata dietro la loro porta e l’ha ottenuto!

Diplomata al Liceo Linguistico, studiare non le dispiace e così, con la convinzione che di fotografia non si campa, mette in atto il piano B: si iscrive alla Facoltà di Economia. Nativa di Mirandola, classe 1998, ha solo 12 anni quando frequentando un corso di fotografia se ne invaghisce. Un amore il suo che continua tuttora e che ha giocato un ruolo fondamentale nella costruzione della sua carriera.

A marzo di quest’anno Sofia ha deciso di mettersi alla prova e buttarsi. Lasciato il suo incarico nella comunicazione, ha aperto partita iva e ha iniziato a muovere i primi passi come fotografa a tutti gli effetti, nel mondo del dell’ hospitality, lifestyle, e food photography settore che conosceva già e per il quale aveva frequentato un corso di formazione allo IED di Roma e in altri ambiti, formandosi sul campo con professionisti già affermati. “Qual è il modo più efficace per ottenere un ingaggio? Il passaparola” – dice.

Curiosa per natura Sofia, ha una grande passione per il mondo. Vive in pianta stabile a Mirandola ma lavora ovunque. È appena rientrata da Dubai dove ha fatto da assistente a Stefano Scatà, il noto fotografo con il quale aveva già avuto il piacere di lavorare in costiera amalfitana e con il quale ad oggi ha instaurato una solida collaborazione professionale. “Entrambe le esperienze hanno confermato che la mia non era solo una passione ma che doveva diventare il mio lavoro” – dice.

Da Valencia fino agli Emirati Arabi, ha avuto modo di fotografare una delle navi da crociera che in Qatar, per i Mondiali di calcio, servirà da alloggio ai migliaia di fan in arrivo da tutto il mondo.

Dalcò è stata una delle fotografe ufficiali del TEDxMirandola nell’edizione del 2021 e in quella di quest’anno. Incarico che le è stato confermato anche per il 2023, insieme ad un TED di una nota località della Toscana.

I TED (acronimo di Technology, Entertainment and Design) sono una serie di eventi locali, annuali e indipendenti che invitano le persone a condividere un’esperienza di valore.

Con l’avvento della fotografia digitale, il lavoro dei fotografi professionisti è stato caratterizzato da un profondo mutamento: eppure il potere delle immagini rimane sempre straordinario. Convertire le immagini in esperienze, questa l’idea di Sofia.

“Con coraggio e con accanto il supporto delle persone giuste, ad oggi posso dire di essere riuscita appieno nell’intento di fare della mia passione un lavoro” – conclude soddisfatta.

