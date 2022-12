Oggi la fiaccolata in memoria di Alice Neri

E’ in programma oggi, domenica 18 dicembre, a un mese dal suo assassinio, la fiaccolata in memoria di Alice Neri, la giovane mamma di Ravarino trovata morta nel bagagliaio della sua auto carbonizzata a Fossa di Concordia. per il delitto il principale sospettato, arrestato su mandato di cattura internazionale dopo che era fuggito all’estero, è Mohamed Gaaloul, 29enne che viveva con la moglie a Concordia.

A organizzare la fiaccolata è stata la famiglia di Alice, in collaborazione con le associazioni della Casa delle donne di Modena. Il ritrovo è in largo San Francesco a Modena, alle ore 17. Una fiaccolata silenziosa procederà per corso Canalchiaro e arrivare in piazza Grande.

L’invito è a indossare qualcosa di rosso, simbolo di contrasto alla violenza alle donne.

