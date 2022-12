Sono arrivate le centraline, ripristinati i semafori rotti a Finale Emilia

Il Comune di Finale Emilia rende noto che sono finalmente arrivate le centraline che hanno consentito di rimettere in funzione gli impianti semaforici collocati in via per Modena e in via per San Lorenzo.

Entro breve dovrebbero arrivare anche le nuove centraline che consentiranno di ripristinare il funzionamento negli orari previsti dei semafori di via Rotta.

