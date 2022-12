Tangenziale di Camposanto, 2 km e mezzo attesi di strada da 11 anni

Il secondo lotto di tangenziale, della lunghezza di 2,5 km, congiungerà la strada per San Felice alla Panaria in direzione Finale Emilia sottopassando ferrovia e ciclovia.

Commentano dall’opposizione di centrodestra:

Ricordiamo che l’avvio dell’iter che ha portato allo studio di fattibilità è stato lanciato dai Gruppi di opposizione e maggioranza “Uniti per Camposanto” e “Noi per Camposanto” tramite raccolta firme .

La tangenziale rappresenta un’infrastruttura la cui importanza per Camposanto e per tutta l’area nord, è stata riconosciuta come fondamentale dalla Provincia e dalla Regione , in quanto favorisce la mobilità e il collegamento di importanti siti produttivi, ma soprattutto riduce l’inquinamento e i disagi legati al traffico per la popolazione del capoluogo . La serata ha visto interventi da parte del pubblico presente, ed è stata riconosciuta l’importanza dell’opera da fare nei tempi più veloci possibili.

Come Pd Camposanto non possiamo che essere contenti di questo primo passo, realizzato grazie a un importante lavoro di squadra: Amministrazione comunale, Ufficio tecnico comunale, Provincia di Modena, Regione e cittadini!

Quando le richieste sono legittime e il fine è il bene di una comunità, allargata a un’intera area territoriale è fondamentale perseverare e percorrere tutte le vie possibili per arrivare a un risultato. Il Partito Democratico è sempre stato a fianco di questa amministrazione e dei cittadini e continuerà il suo impegno affinché questo iter possa vedere la sua conclusione nel migliore dei modi . A questo proposito siamo consapevoli che dopo il progetto di fattibilità e la valutazione dei costi dell’opera sarà fondamentale il finanziamento: se da un lato la Provincia ha già inserito l’opera nelle sue priorità garantendo di fatto assistenza e ulteriori finanziamenti progettuali, dall’altro la Regione Emilia-Romagna si è impegnata a inserire l’opera tra quelle finanziabili con i Fondi di sviluppo e coesione, importante finanziamento statale atteso nelle prossime settimane. È compito del nuovo governo dare risposte rapide ai territori!

Infine, come ricordato anche dall’assessore regionale Corsini, dal governo attendiamo anche lo sblocco della proposta di concessione presentata da Autostrada del Brennero con un piano di investimenti da 7,2 miliardi di euro che comprende i finanziamenti per la realizzazione dell’Autostrada Cispadana.

A tutti chiediamo responsabilità e concretezza nelle azioni per quelle progettazioni che rappresentano tasselli fondamentali per lo sviluppo e il benessere dei territori , ad iniziare dai piccoli comuni.