Tra presepi e mercatini a Nonantola è già magia delle feste – LE INIZIATIVE

La magia delle feste senza dimenticare gli aspetti riguardanti la crisi energetica. A Nonantola tutto è pronto per un mese di iniziative natalizie che coinvolgeranno piccoli e grandi cittadini, oltre ai visitatori, nella calda atmosfera delle festività. Si parte domenica 4 dicembre alle ore 16 30 con l’inaugurazione della pista di pattinaggio ed il gonfiabile in Piazza Liberazione, e dell’opera di Lunati che sarà collocata in Piazza Caduti Partigiani.

Numerose le iniziative promosse da associazioni, Pro Loco e servizi culturali e museo del Comune di Nonantola. L’8 dicembre è previsto il Mercatino di Natale e delle Associazioni in Piazza Liberazione dove si tiene anche l’iniziativa “Mi illumino di rosso” dove tutti, grandi, piccini ed animali di famiglia, sono invitati a partecipare indossando abbigliamento o accessori di color scarlatto. Da segnalare anche l’inaugurazione, che si terrà sabato 17 dicembre alle ore 16, della rassegna Nonantoinvitalarte, che ospiterà, oltre una serie di laboratori, il concorso di pittura e scultura, premio Iva Montepoli.

E’ la festa per eccellenza-afferma l’assessora all’ambiente Tiziana Baccolini– vogliamo sia un momento di aggregazione, di gioia e serenità ma con un’attenzione ai consumi energetici che in questo periodo preoccupano tutte le famiglie. Abbiamo scelto di ridurre la quantità e le ore di accensione delle luminarie oltre che installare una pista di ghiaccio sintetica che non consuma né corrente né acqua ma offre uguale divertimento.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

4 DICEMBRE

LABORATORI DI NATALE al Museo di Nonantola – ore 14.30, 16.00 e 17.30 Prenotazione obbligatoria 059/896656 – museo@comune.nonantola.mo.it

NATALE A NONANTOLA 2022 inaugurazione ore 16.30

pista di pattinaggio e gonfiabile in Piazza Liberazione e opera di Lunati in Piazza Caduti Partigiani

MERCATO FATTO IN ITALIA Centro Storico

8 DICEMBRE

MERCATINO DI NATALE e delle associazioni in Piazza Liberazione

MI ILLUMINO DI ROSSO babbi, mammi, nonne, nonni, zie, zii, bambini e pure i nostri cari animali in piazza Liberazione vestiti o anche solo con un accessorio di

colore rosso, gran ritrovo in Piazza Liberazione

10 DICEMBRE

TI FIABO IL NATALE!

Spettacolo di narrazione a cura di Marco Bertarini dai 4 anni – ore 17 in biblioteca

059 549700 – biblioteca@comune.nonantola. mo.it

11 DICEMBRE

MERCATINO DI NATALE e delle Associazioni. Tra i banchi in Piazza Liberazione l’atmosfera è allietata dall’animazione a cura dei Clown di Vip Modena

BUON NATALE … ANCHE IN DIALETTO

Canzoni, racconti, poesie in dialetto e in italiano a cura di Incontropposti APS, alla

Sala Marcello Sighinolfi, alle ore 16.

17 DICEMBRE

INAUGURAZIONE NONANTOINVITALARTE PREMIO IVA MONTEPOLI E FURIMOSTRA

a cura di NonantolArte, Torre dei Bolognesi, ore 16

MERCATINO DI NATALE e delle Associazioni in Piazza Liberazione. Prevista l’animazione a cura degli Scout Agesci e Scout Ranger.

I MUSICANTI DLA BASA

Alle ore 16, zampogne e fisarmoniche in giro per il paese.

18 DICEMBRE

MERCATINO DI NATALE e delle Associazioni in Piazza Liberazione. Prevista l’animazione a cura degli Scout Agesci e Scout Ranger.

NONANTOINVITALARTE

dimostrazione di acquerello, con Francesca Acerbi a cura di NonantolArte

Sala Marcello Sighinolfi, alle ore 15.30.

VISITE GUIDATE

alla mostra e al Museo di Nonantola ore 16.30 tel. 059 896656 – museo@comune.nonantola.mo.it

22 DICEMBRE

PRESEPI IN SANTA FILOMENA

esposizione dei presepi realizzati dai ragazzi delle medie

26 DICEMBRE

NONANTOINVITALARTE dimostrazione di pittura

con Massimo Riccò a cura di NonantolArte Sala Marcello Sighinolfi, alle ore 15.30.

27 DICEMBRE

NONANTOINVITALARTE tecnica del colombino

con Rino Guerra a cura di NonantolArte Sala Marcello Sighinolfi, alle ore 16.00.

29 DICEMBRE

NONANTOINVITALARTE dimostrazione di acquerello

con Meris Goldoni a cura di NonantolArte Sala Marcello Sighinolfi, alle ore 15.30.

31 DICEMBRE

PATRONO SAN SILVESTRO

cerimonia in Abbazia con il Vescovo in occasione del patrono San Silvestro, ore 17.30

BRUCIAMO INSIEME L’ANNO VECCHIO

Alle ore 18.30 a cura La Clessidra APS, parco della scuola Nascimbeni

CENONE DI FINE ANNO

dalle ore 20, via Marzabotto 33 a cura dell’associazione Nonantola Ballando APS.

