Ubriaco al volante tampona un’altra auto

Aveva un tasso alcolico quasi tre volte il consentito un automobilista 35enne che sarà denunciato dalla Polizia locale di Modena dopo un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi in via Respighi. L’uomo ha tamponato, infatti, un altro veicolo ed è rimasto leggermente ferito nello scontro; accompagnato in ospedale per le cure mediche, è emersa la sua condizione di ebbrezza.

Come ricostruito dall’Infortunistica, la Peugeot del 35enne, residente in città, stava percorrendo via Respighi in direzione di via Pancaldi quando, per ragioni in corso di accertamento, ha urtato il veicolo che la precedeva sullo stesso senso di marcia, una Volvo Xc40 guidata da una 62enne che vive in un comune della provincia.

Sul posto, quindi, sono intervenute le pattuglie del Comando di via Galilei, che hanno avviato i rilievi sull’accaduto, mentre un’ambulanza del 118 ha accompagnato il 35enne al pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara, dove è stato sottoposto agli esami clinici previsti dalla legge. L’esito degli accertamenti, i cui risultati sono arrivati nelle ultime ore, ha permesso di riscontrare un tasso alcolico di oltre 1,4 grammi per litro (il limite è 0,5), collocandolo nella seconda fascia individuata dalle normative.

All’uomo sarà contestato, perciò, il reato di guida in stato di ebbrezza definito dall’articolo 186 del Codice della strada, che farà scattare il ritiro della patente. Sarà poi l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare l’eventuale sanzione penale a suo carico (l’ammenda va da 800 a 3.200 euro) e gli addebiti accessori, tra cui la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documento di guida da sei mesi a un anno.

Al 62enne tamponato, inoltre, saranno fornite le informazioni della controparte, con cui potrà decidere di avviare l’iter assicurativo finalizzato alla richiesta di risarcimento dei danni al mezzo.

