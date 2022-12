Va in giro con 3 etti di hashish e anfetamine a Carpi

CARPI – Nel tardo pomeriggio del 15 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Carpi, nell’ambito dei controlli operati in alcune zone della città, finalizzati alla prevenzione ed al contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti, hanno fermato un’autovettura con a bordo due uomini, un 37enne ed un 46enne, notati da subito con fare sospetto.

Il 37enne, all’atto della perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa 300 grammi di “hashish” e di 0,5 grammi di anfetamine. Le perquisizioni, estere presso le rispettive abitazioni, hanno permesso di individuare un bilancino di precisione, ed ulteriori 3 grammi di “cocaina” presso l’abitazione del 46enne.

Il 37enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti mentre il 46enne è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.

