A Bastiglia festa in musica per la Befana

È una Befana in multicolor a portarsi via, come vuole la tradizione, tutte le feste. L’allegra vecchietta è attesa a Bastiglia con la sua celebre scopa per venerdì 6 gennaio alle 10 presso la palestra comunale di via don Minzoni e sarà protagonista di uno spettacolo tutto da ridere.

Un’iniziativa rivolta a bambini e famiglie per chiudere nel migliore dei modi le festività: lo spettacolo, a cura di Musica Globale, è ad ingresso libero e gratuito e al termine della rappresentazione una calza piena di dolci verrà consegnata a tutte le bambine e i bambini presenti, offerta dall’Amministrazione comunale di Bastiglia e dalle associazioni del territorio.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017