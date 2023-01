Alla ricerca del suono, a Nonantola ospite il musicista Filippo Giuffrè

Proseguono gli incontri della quarta stagione di Musica Stretta, la rassegna culturale, musicale, digitale e sorprendente delle Officine Culturali di Nonantola.

Mercoledì 1 febbraio alle ore 21 Filippo Giuffrè sarà il protagonista della serata “Alla ricerca del suono – Gli strumenti autocostruiti”

In questo terzo appuntamento Filippo Giuffrè (classe 1981) racconterà la sua attività di musicista e ricercatore di suoni, di costruttore dei propri strumenti, acustici e non. Partendo da una breve introduzione sulla storia dell’autocostruzione si arriverà a parlare del movimento ‘Do It Yourself’ dedicato alla modifica di strumenti musicali elettronici a basso costo e alla costruzione di strumenti realizzati con materiali di riciclo.

Soprattutto, durante la serata, Filippo Giuffrè spiegherà i diversi approcci costruttivi e le caratteristiche sonore dei propri strumenti facendoli ascoltare al pubblico in sala ed esibendosi in brevi frammenti musicali.

Appuntamento alle ore 21 presso Officine Culturali in via Provinciale Ovest, 57.

Ingresso libero.

È gradita la prenotazione

