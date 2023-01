Carpi, rifiuti abbandonati in via dei Grilli

CARPI – Arriva da un lettore l’ennesima segnalazione riguardante l’abbandono di rifiuti lungo le strade o in aree abbandonate o di campagna. Questa voltala segnalazione riguarda via dei Grilli a Carpi, dove, come testimoniato dalla foto sottostante, è stata scaricata una grossa quantità di rifiuti. Non è la prima volta: lo stesso fatto era, infatti, avvenuto nella stessa zona anche in precedenza.

