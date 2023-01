Cavezzo, 66enne trovato morto in casa dopo diversi giorni

CAVEZZO – Aveva 66 anni, era schivo e riservato e la sua morte è stata scoperta solo dopo diversi giorni dai vicini di casa. Se ne è andato così G. B.(queste le iniziali), residente in un condominio in via Allende a Cavezzo.

Che ci fosse qualcosa che non andava se ne sono accorti i vicini di casa, che avevano notato che la spazzatura non era stata ritirata da giorni. Suonando alla porta non rispondeva nessuno, e non si sentiva alcun rumore provenire dall’interno.

Allertato l’amministratore di condominio e le forze dell’ordine, si è deciso di entrare. Lì, l’altra mattina, la drammatica scoperta. Travolti da un odore terribile hanno trovato il cadavere dell’uomo, in avanzato stato di decomposizione, riverso a terra.

Non si sa se il 66enne sia morto per un malore o per le conseguenze di una caduta, questo dovrà dirlo l’autopsia. Visto lo stato in cui versava il cadavere, le prime valutazioni è che l’uomo sia morto prima di Natale. E’ stata contattata una sorella, una donna che vive in Svizzera.

