Concordia, la Giunta incontra i cittadini delle frezioni

CONCORDIA SULLA SECCHIA – In un ciclo di quatto incontri, il cui primo si è tenuto il 26 gennaio a San Giovani, con la cittadinanza residente l’Amministrazione comunale illustrerà ai concordiesi i progetti in corso e gli obiettivi per l’anno 2023. Gli incontri saranno anche l’occasione per condividere idee, proposte e criticità. In ogni assemblea saranno presenti il sindaco e la giunta comunale e verranno affrontati i temi specifici di ogni territorio.

CALENDARIO INCONTRI

Mercoledì 1 Febbraio – ore 21:00

SANTA CATERINA

Sala ex scuola materna – Via Cappelletta Stoffi, 37

Giovedì 16 Febbraio

VALLALTA

Sala del teatrino dell’oratorio – Via Rocca, 20

Martedì 21 Febbraio – ore 21:00

FOSSA

Sala ex scuola materna – Via Cappelletta Stoffi, 37

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017