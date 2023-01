Corso di autodifesa femminile al via a Mirandola

Superata l’emergenza Covid-19, riparte il corso di introduzione all’autodifesa personale, organizzato dal Comune di Mirandola in collaborazione con i maestri di arti marziali Nicoletta Magnoni e Nino Ghelli.

Un’occasione preziosa e completamente gratuita, per apprendere i fondamenti del Karate e tutti i segreti utili a sconfortare qualsiasi accenno di contatto fisico ed alla preparazione per una pronta reazione in caso di tentata violenza fisico/personale. Il corso, organizzato ogni martedì sera – dal 17 Gennaio sino al 30 Maggio 2023 – presso la Palestra dell’Istituto “Galilei” (Via Barozzi n°6), si rivolge a tutte le donne residenti nel Comune di Mirandola ed in tutti i Comuni del distretto dell’Area Nord.

“In un momento di massima allerta sul tema della violenza femminile – chiosa l’Assessore alle pari opportunità Antonella Canossa – non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione per la ripresa del corso di difesa personale, iniziato lo scorso Gennaio 2020 ed interrotto a causa delle limitazioni rese necessarie dalla lotta al propagarsi del Covid-19. Colgo l’occasione per ringraziare Nicoletta Magnoni e Dino Ghelli per aver messo a disposizione gratuitamente le proprie conoscenze ed il proprio tempo”.

