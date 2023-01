Curiosità e indiscrezioni sul libro del principe Harry, a colloquio con la sua traduttrice italiana Sara Crimi

CARPI – L’edizione 2023 di “Ne vale la pena” la rassegna del Comune di Carpi in collaborazione con Bper, Libreria Mondadori Carpi e Radio Bruno, propone il 19 gennaio Sara Crimi una delle quattro traduttrici italiane del libro dell’anno “Spare” del Principe Harry.

Sara Crimi è tra le quattro traduttrici che per mesi hanno lavorato in un regime di assoluta riservatezza alla traduzione di “Spare – Il minore”, il discusso libro di memorie del principe Harry pubblicato in Italia da Mondadori. “E’ stato il lavoro più intenso della mia vita. Parlavamo in codice al telefono e dovevamo stare attente a ogni singolo dettaglio” ha spiegato la Crimi.

Sara Crimi da anni collabora con la casa editrice Mondadori per la quale ha tradotto anche gli ultimi romanzi di Patricia Cornwell. Ha tradotto il libro dell’anno, uscito in gran parte del mondo il 10 gennaio scorso, in cui il principe Harry d’Inghilterra racconta gli aspetti più intimi e controversi della sua vita a palazzo, il tutto con l’abilità narrativa del premio Pulitzer JR Moehringer. Sara Crimi aveva firmato un accordo di riservatezza, solo ora può raccontare di aver tradotto il libro “Spare – Il minore “: “La parte più difficile? La pressione psicologica” ha dichiarato.

Nel corso della serata del 19 gennaio, Sara Crimi parlerà del suo lavoro e delle curiosità e dei segreti attorno al libro “Spare”. Una serata da non perdere per conoscere anche il dietro alle quinte.

Appuntamento il 19 gennaio alle ore 20.30 per la rassegna “Ne vale la pena” presso l’Auditoruim Loria di corso Pio 1 a Carpi

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017