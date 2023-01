E’ nato il “Calendario della memoria” dell’Anpi di Modena

E’ nato il “Calendario della Memoria” progetto dell’ANPI provinciale Modena.

Un percorso che comincia nell’80° dell’inizio della Resistenza (1943–2023) e

proseguirà fino al 2025. Un calendario fruibile quotidianamente, ma ricco di fatti ed

avvenimenti che rendono consapevoli di come il nostro territorio sia stato protagonista

del cammino che ha portato alla Liberazione e alla nascita della Costituzione

antifascista della Repubblica Italiana.

Il Progetto è parte delle iniziative che l’ANPI provinciale di Modena intende realizzare

per ricordare gli 80 anni dall’inizio della Lotta di Liberazione (1943-2023).

Il Calendario della Memoria è ideato per ricordare fatti e personaggi che nel corso

della Seconda Guerra Mondiale e nell’anno della sua conclusione hanno segnato con

la Resistenza, la storia dell’Italia e del territorio modenese.

Finalità. Il Calendario, sulla base di una scelta inevitabilmente parziale degli

avvenimenti proposti intende stimolare con la “memoria attiva” l’impegno a

promuovere i valori fondativi del movimento di liberazione ispiratori della Costituzione

repubblicana antifascista: pace, libertà, democrazia, autodeterminazione dei popoli,

diritti e giustizia sociale.

Contenuto.

Mese dopo mese sono evidenziate le vicende drammatiche della guerra,

le violenze criminali della dittatura fascista e dell’alleato nazista, il sacrificio di migliaia

di partigiani, di ragazze e ragazzi, le sofferenze e l’impegno di intere popolazioni nella

“Resistenza civile”.

Contesto attuale.

Nel nostro vivere quotidiano non devono essere dimenticati valori

essenziali per la coesione sociale, per l’unità e la solidarietà tra i cittadini determinanti

anche nelle dinamiche economiche e sociali.

Il Calendario è dedicato a chi, con l’azione e il sacrificio ha ridato dignità e futuro

all’Italia. Ai combattenti con o senza armi.

Un Calendario della Memoria per accompagnarci nell’antifascismo quotidiano.

Il progetto è stato sostenuto da Assicoop Modena-Ferrara spa – UnipolSai e dal

Comune di Modena.

Come avere il Calendario. Per avere il formato cartaceo si può fare richiesta alla sede

dell’ANPI provinciale Modena oppure presso i Comitati Comunali. E’ possibile scrivere

E' possibile scrivere a infoanpimodena@gmail.com per avere informazioni.

