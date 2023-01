Investita una persona dal treno a Mirandola, circolazione ferroviaria in difficoltà per diverse ore

Investita una persona dal treno a Mirandola, circolazione ferroviaria in difficoltà per diverse ore. E’ successo sabato sera.

Sulla linea Verona – Bologna, quella che attraversa la Bassa toccando Mirandola, San Felice sul Panaro e Camposanto, dalle ore 20:00 di sabato la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Poggio Rusco e Mirandola per l’investimento di una persona da parte di un treno. E’ stato subito richiesto l’intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti. Alla stazione di Mirandola diversi cittadini hanno visto le forze dell’ordine in divisa arrivate per i rilievi del caso. Al momento non sono emersi elementi che possano far valutare un investimento accidentale.

Sabato sera i treni hanno subito rallentamenti e variazioni di percorso. A partire dalle 21.40 nel tratto interessato la circolazione ferroviaria ha ripreso, gestita su un unico binario con rallentamenti fino a 60 minuti.

Domenica mattina i treni sono regolari.

