Le iniziative a Medolla in occasione del Giorno della memoria

MEDOLLA – In occasione del Giorno della Memoria, che ogni 27 gennaio ricorda lo sterminio e le persecuzioni subite dal popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, a Medolla sono diverse le iniziative organizzate dal centro culturale comunale, con il patrocinio degli assessorati alla Cultura e alle Politiche socio-educative: mercoledì 25 gennaio all’Auditorium di via Genova, inizio alle ore 21, “Una merce molto pregiata” di Jean-Claude Grumberg, adattamento e voce di Manuela Parenti, evento a cura di Anpi Medolla a ingresso gratuito. Venerdì 27 gennaio, alle ore 21 (ingresso ridotto per tutti a 5 euro), al Teatro Comunale “W. Facchini”, proiezione del docufilm “Hometown – La strada dei ricordi”. Sempre in teatro, domenica 29 gennaio alle ore 18, ingresso gratuito, in scena “La luce danza irrequieta”, con voce recitante di Irene Guadagnini e il Bruskers Guitar Duo e Young Guitar Orchestra della Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli. A queste si aggiungono le iniziative con le scuole, che hanno visto nei giorni scorsi “Voci dalla Shoa” con voce narrante di Simone Maretti e la proiezione del film di animazione “Anna Frank e il diario segreto”, venerdì 27 gennaio.

