Mirandola, controlli straordinari della Polizia: un esercente multato, 74 persone e 30 veicoli controllati

Nel pomeriggio di venerdì, nell’ambito dei servizi dell’operazione Alto Impatto, sono stati effettuati dei controlli mirati e specifici per il contrasto ai reati predatori nel comune di Mirandola e relative frazioni.

I servizi hanno impegnato le pattuglie del Commissariato di Mirandola, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e la Polizia Locale.

Sono stati effettuati dei posti di controllo e controllate alcune attività commerciali procedendo all’identificazione dei titolari e degli avventori. In un esercizio è stata contesta una sanzione amministrativa in quanto non esponeva la locandina sui rischi connessi al gioco.

L’attività di prevenzione ha permesso di controllare 74 persone sul posto e 30 veicoli.

