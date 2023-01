Mirandola, nuovamente vandalizzato il monumento alla Resistenza

MIRANDOLA – A due mesi dal completamento del restauro, avvenuto a novembre, ennesimo atto vandalico ai danni del monumento alla Resistenza e alla Libertà, situato ai giardini “Nino Lolli” di Mirandola.

“Abbiamo appreso che il monumento alla Resistenza dei giardini “Nino Lolli” è stato ulteriormente vandalizzato – spiega Anpi Mirandola – Il monumento era stato completamente restaurato a novembre, dopo un lungo percorso di ripristino di intere parti dello stesso (tra cui la simbolica scritta) voluto dall’ANPI di Mirandola dopo un percorso prima di serrate richieste all’Amministrazione comunale e poi di confronto produttivo con gli uffici comunali.

Quello che dispiace più di tutto constatare – prosegue Anpi Mirandola – è l’ennesima dimostrazione di come i valori democratici e repubblicani e la memoria di chi è dato la vita per essi, non siano considerati importanti nè degni di rispetto. L’ANPI di Mirandola, appreso che il pezzo divelto è già stato messo in sicurezza, chiede che il ripristino avvenga il prima possibile e sicuramente in tempo per il 25 aprile di quest’anno, in cui ricorderemo anche il 50° anniversario della costruzione del monumento alla Resistenza e alla Libertà”.