Ragazze e scienza, contro gli stereotipi l’appuntamento Girls in Stem a Bomporto

Nel titolo, “Girls in STEM”, c’è il significato di un’iniziativa che vuole andare oltre i pregiudizi di genere. Nella mattinata di giovedì 26 gennaio alcune rappresentati della Bosch Rexroth Oil Control, azienda con stabilimenti produttivi nelle province di Modena e Reggio Emilia, organizzano al Teatro comunale di Bomporto uno speciale incontro di orientamento dedicato a studentesse e studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, per superare gli stereotipi legati alla differenza di genere, in linea con il Goal 4 (“Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”) e con il Goal 5 (“Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”) dell’Agenda 2030 dell’Onu.

“Nel corso dell’evento, organizzato in collaborazione con la Direzione scolastica di Bomporto, la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 1 Bomporto-Bastiglia Olga Tamburini e la professoressa Ilaria Mamone Capria – spiega l’ing. Flora Garraffa, responsabile per la Sicurezza, Ambiente e Facility Management del Gruppo Bosch Rexroth Oil Control e promotrice delle iniziative dell’Agenda 2030 – alcune nostre colleghe, che occupano ruoli in cui la presenza femminile è generalmente minore, parleranno della propria vita e del proprio lavoro, dei percorsi di carriera e di come bilanciano la loro vita lavorativa con la altre responsabilità. Vogliamo essere fonte d’ispirazione per le generazioni future, creando un ponte tra scuola e mondo del lavoro, e dare alle giovani ragazze la motivazione per realizzare a pieno il proprio potenziale”.

