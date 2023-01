Ravarino, quasi pronta la ex scuola di Rami. Ma per risanare il giardino serve una raccolta fondi

RAVARINO – E’ quasi terminata la ristrutturazione delle Ex scuole Elementari di Rami, dove troveranno posto una Comunità alloggio e le nuove sedi per AVIS e Croce Rossa. L’intervento è stato possibile grazie al contributo di € 600.000 della Regione per i Beni culturali danneggiati dal Sisma; a questo si sono aggiunti un finanziamento europeo di € 50.000 per l’efficientamento energetico degli edifici e € 200.000 provenienti dal bilancio comunale.

Un risultato importante che vedrà presto restituito ai cittadini di Ravarino, e in particolare alla frazione di Rami, un importante edificio storico che ha visto passare nelle proprie aule molte generazioni di Ravarinesi: la Scuola Elementare di Rami è stata infatti attiva dagli anni ’30 fino alla fine degli anni ’80 del secolo scorso. All’inizio, c’erano due grandi aule al piano rialzato mente al primo piano trovavano posto gli alloggi per gli insegnati; col tempo anche gli alloggi sono diventati aule per ospitare tutte le classi, dalla prima alla quinta elementare.

Peccato solo che le risorse disponibili abbiano consentito il recupero integrale dell’immobile, ma non del giardino circostante, in cui tanti bambini hanno trascorso le loro ricreazioni di metà mattinata, e del muretto di recinzione. Per raccogliere le risorse necessarie per quest’ultimo tassello, l’Amministrazione Comunale ha pensato di pubblicare un bando secondo quanto previsto dall’“Art-Bonus” in materia di erogazioni liberali per la tutela del patrimonio culturale: chi farà una donazione per il recupero dell’area cortiliva dell’EX-Scuola potrà detrarre il 65% della somma versata.

“Non abbiamo previsto nessuna quota minima – spiega la sindaca, Maurizia Rebecchi – per dare a chiunque lo desideri la possibilità di contribuire ai lavori di recupero anche con piccole somme, che possono rappresentare un sentimento per la storia di Rami o un ricordo per gli anni dell’infanzia o di insegnamento trascorsi in questa scuola. Tanti piccoli importi che, sommati, possono diventare quei € 50.000 necessari al ripristino del verde e della recinzione: con la collaborazione della comunità ci possiamo riuscire”.

Le donazioni dovranno essere fatte direttamente sul conto corrente intestato al Comune di Ravarino, codice IBAN IT 38 O 03032 66890 012000608419, specificando questa causale: “Art Bonus – Comune di Ravarino – Ex Scuola Elementare di Rami – Codice fiscale o P.Iva del donatore.

Per valorizzare l’iniziativa, l’Amministrazione Comunale vorrebbe realizzare anche una mostra, da allestire in occasione dell’inaugurazione, prevista a giugno, con ricordi, cartoline, immagini e fotografie legate alla Scuola Elementare di Rami: chi ne avesse, le può consegnare presso la biblioteca nei giorni e negli orari di apertura al pubblico oppure inviarle già digitalizzate all’e-mail biblioteca@comune.ravarino.mo.it

