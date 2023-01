San Prospero, maxi rissa tra adolescenti sventata grazie ai controlli di un genitore

SAN PROSPERO SUL SECCHIA – Una maxi rissa tra adolescenti sventata grazie ai controlli di un genitore. E’ accaduto nell’agosto scorso, quando un centinaio di ragazzi di sono dati appuntamento al parco Pertini per un regolamento di conti tra due coetanei dopo uno sgarbo. Da tutti i paesi limitrofi sono arrivati alla spicciolata, sui motorini, in coppia, una cinquantina per un contendente e una cinquantina per l’altro, pronti a risolvere la cosa a botte. Ad attenderli hanno però trovato gli agenti della Polizia Locale, e vista la male parata, i giovani si sono dispersi senza concludere nulla.

A smontare quella che stava per trasformarsi in una maxi rissa dalle conseguenze imprevedibili, un po’ come quella avvenuta a Concordia qualche anno fa, e che aveva coinvolto una quarantina di ragazzi è stato il pronto intervento delle forze dell’ordine, allertati dai gruppi di vicinato. In particolare è stata la mamma di uno dei ragazzi ad accorgersi di quello che si stava preparando, grazie al controllo fatto sul telefonino del figlio. Una volta capito quello che si stava architettando, la donna ha avvisato la polizia locale.

Un fatto analogo è successo a novembre a ridosso della fiera di Ognissanti a Concordia. Qui si erano dati appuntamento un gruppo di ragazzi del paese e di Mirandola per una resa dei conti. Anche in questo caso, grazie al lavoro della polizia locale la situazione è rientrata.

