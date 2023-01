Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 in Romagna, con epicentro a Cesenatico

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata avvertita intorno alle ore 11.45 della mattina di oggi, giovedì 26 gennaio, in Romagna. L’epicentro è stato localizzato a Cesenatico, a una profondità di 19 chilometri. Attualmente, sono in corso verifiche sugli edifici, ma non risultano danni a persone o cose.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa a partire dalle 11.50, in via precauzionale, sulla linea Adriatica, tra Cesena e Santarcangelo di Romagna e tra Igea Marina e Cervia, a seguito della scossa di terremoto – come informa Ferrovie dello Stato. Nessun treno è fermo in linea. È in corso l’attivazione di un servizio bus sostitutivo. Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l’evento sismico.

AGGIORNAMENTO

Dalle 14.05 è ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, tra Cesena e Santarcangelo di Romagna e tra Igea Marina e Cervia, sospesa in via precauzionale a seguito di una scossa di terremoto che ha interessato la zona. La circolazione è stata riattivata dopo i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS)

