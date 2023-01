Semaforo in avaria tra le vie Agnini e Ascari a San Felice, prestare attenzione

SAN FELICE SUL PANARO – Da qualche ora è in avaria il sistema semaforico che regola la circolazione tra via Agnini e via Ascari, alla periferia di San Felice sul Panaro, zona sottopassaggio. Il sistema si spegne all’improvviso o funziona in modo alternato.

Dalla Polizia Locale Area Nord si fa sapere che l’intervento di riparazione è previsto lunedì, e si invita a restare particolare attenzione. Con semaforo spento o lampeggiante occorre seguire le indicazioni degli stop indicati anche nella segnaletica orizzontale

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017