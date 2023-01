“Storia di una pallottola”, su Emergency in Afghanistan, in proiezione a Finale Emilia

Sabato 21 gennaio, alle ore 17.00 la Biblioteca di Finale Emilia ospiterà la presentazione e proiezione di “𝐒𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐚𝐥𝐥𝐨𝐭𝐭𝐨𝐥𝐚”, documentario sull’attività di 𝐄𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐲 𝐢𝐧 𝐀𝐟𝐠𝐡𝐚𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧. Un’esperienza sensoriale di 35 minuti che riporta le voci, i suoni, le immagini, i racconti e le tragedie di chi è costretto ad affrontare quotidianamente l’assurdità della guerra.

Scritto da 𝐂𝐞𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 per la voce dell’attore 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚, “Storia di una pallottola” è il docufilm con cui Emergency ha scelto di riportare il proprio impegno nelle zone di guerra attraverso il racconto dell’esperienza di un operatore di Emergency da quindici anni in servizio in Afghanistan, tra pronto soccorso e sala operatoria.

Filo rosso della narrazione è la nascita e la vita di una pallottola, dal momento in cui viene prodotta fino a quando porta a termine la sua terribile missione. Vittima una bambina di sette anni colpita alla testa, in Afghanistan.

Interverranno alla proiezione, promossa da ANPI sezione Finale Emilia in collaborazione con 𝐄𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐲 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐧𝐚 e 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐄𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚, 𝐀𝐫𝐢𝐝𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐢, tecnico di radiologia all’ospedale Emergency di Kabul e 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐜𝐜𝐢𝐨𝐥𝐨, volontario di Emergency Modena.

Ingresso libero

