Controlli a Mirandola, fermato un automobilista con patente falsa e un conducente ubriaco

Controlli a Mirandola, fermato nei giorni scorsi un automobilista con patente falsa e un conducente ubriaco. A seguito di accertamento stradale di “routine”, fatti dagli operatori della Polizia Locale di Mirandola, si è scoperto che il conducente dell’auto fermata aveva fornito una patente che, dopo un’attenta valutazione degli operatori, risultava essere falsa. All’atto di denuncia a piede libero, con l’accusa di contraffazione ed uso di documento falso, faceva seguito il documento contraffatto del veicolo, successivamente riconsegnato al proprietario, che era persona diversa dal conducente.

Sempre all’inizio del mese di febbraio, a seguito di varie segnalazioni da parte di utenti della strada, è stata inviata una pattuglia all’altezza della Strada Statale Nord per verificare la presenza di un’auto che procedeva sbandando vistosamente e rischiando di procurare incidenti, in considerazione del traffico intenso.

Intercettato all’altezza dell’incrocio di via Nocedella, il conducente, in evidente alterazione alcolica, è stato sottoposto prima a pre-test e, risultando positivo, è stato accompagnato presso il Comando cittadino.

Le risultanze delle prove sul soggetto fornivano un riscontro positivo, con livello di ebrezza sette volte superiore al limite consentito (3,61 g/L a fronte di un limite di 0,5). Al reo, veniva successivamente ritirata la patente e applicato il fermo del mezzo.

