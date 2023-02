La ricostruzione fa scuola, a Roma coi sindaci arriva alla Camera dei deputati

ROMA – La ricostruzione dei castelli e delle rocche della Bassa entra nel cuore delle più importanti istituzioni grazie al convegno che si è tenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 febbraio, a Roma presso la Camera dei deputati, lì dove si fanno le leggi e dove si potrebbe mettere a disposizione sotto forma di strumenti legislativi l’esperienza maturata nella ricostruzione post sisma.

Per rappresentare ai parlamentari l’urgenza del territorio colpito dal sisma del 2012 di poter condividere e favorire il percorso di ricostruzione e restauro dei beni culturali presenti nel cratere e danneggiati dal terremoto di dieci anni fa c’erano i sindaci della Bassa, Alberto Calciolari (Medolla), Michele Goldoni (San Felice), Sauro Borghi (San Prospero), Carlo Casari (San Possidonio), Luca Prandini (Concordia), Monja Zaniboni (Camposanto), Claudio Poletti (Finale Emilia) e il vicesindaco di Cavezzo Gianni Sgarbi. Ospite la prefetta di Modena Alessandra Camporota, oltre a Cristina Ambrosini della Regione Emilia-Romagna ed Enrico Cocchi dell’ Agenzia regionale per la ricostruzione.

“La vostra è una terra che ha dato esempio al paese su come ripartire ed è il momento ora di valorizzare il patrimonio culturale come volano di crescita. I vostri comuni contribuiscono alla crescita del paese anche dal punto di vista culturale”, ha commentato l’onorevole Pd Andrea De Maria che ha promosso l’evento.

Il sindaco Calciolari ha sottolineato “il ruolo rivestito da monumenti, rocche, teatro, il nostro patrimonio storico: una comunità vive di lavoro, servizi ma anche di luoghi pubblici, luoghi in cui riconoscerci. Ora spetta a tutti che i beni identitari non si trasformino in degrado urbano e siano pieno risarcimento dalle ferite del sisma”.

Marco Poletti del Centro studi Bassa Modenese ha riportato quali sono state le attività di convegni e approfondimenti portate avanti negli ultimi anni, ricordando che la nostra è “terra di luoghi fortificati murari per esigenze antropiche ma che rimangono come simbolo e brand sociali, culturali ed enogastronomici”.

Dal settore del Patrimonio culturale della Regione Cristina Ambrosini ha spiegato che “non siamo più nella fase del trauma e si può individuare e proporre un approccio identitario alla ricostruzione dei beni culturali”, portando l’esempio della rifunzionalizzazione delle scuole di Pieve di Cento diventate biblioteca e pinacoteca. Ha ricordato gli studi fatti sulla Chiesa Santa Maria Maggiore Mirandola, dopo i traumi pesanti del terremoto. Il confronto è stato fatto con tutta la comunità mirandolese per far comprendere le scelte e le decisioni. Si è parlato anche del Teatro del Popolo di Concordia, in cui c’é stato un ruolo significativo delle comunità sulla sua ricostruzione.

Enrico Cocchi ha rievocato come la ricostruzione sia stata un vero modello di sussidiarietà e sforzo collettivo con la Regione, 4 presidenti di Provincia e 59 sindaci, citando come esempio la conta dei danni: 2 miliardi e 100 milioni di muri quadri e opere d’arte.

Articolo in aggiornamento

