La sala prova dell’Unione del Sorbara riprende a pieno ritmo

Le attività di formazione musicale al Kubò promosse dall’Unione dei Comuni del Sorbara sono riprese a pieno ritmo. Il Kubò ospita le sale prova di Castelfranco Emilia, in cui settimanalmente si alternano circa 50 ragazzi impegnati in lezioni di batteria, chitarra, basso elettrico, pianoforte, canto e ritmica, sotto la guida di professori esperti. Come per le altre attività di formazione musicale promosse dall’Unione Comuni del Sorbara, il Kubò è gestito da Officine Musicali.

“Il Kubò” illustra l’assessore alle Politiche giovanili, Sarah Testoni “è animato non solo da corsi di musica individuali e a piccoli gruppi, ma anche da corsi orchestrali ad accesso libero e gratuito, nell’ottica di un’attività didattica e di promozione della musica composta da diverse opportunità che, nel loro insieme, vogliono rispondere ai diversi approcci e motivazioni che portano le persone a vivere una esperienza attraverso la pratica del linguaggio musicale”.

Attualmente il Kubò è utilizzato anche da un gruppo di 11 studenti, di età compresa tra gli 15 e i 18 anni, che frequentano l’Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia e che, assieme al loro professore di educazione musicale, hanno a disposizione la sala prove e la strumentazione per svolgere un laboratorio musicale in orario extrascolastico.

Nell’autunno dello scorso anno, l’edificio è stato oggetto di un’importante riqualificazione strutturale, che aveva lo scopo di intervenire sull’insonorizzazione ormai deteriorata delle due sale, una al piano terra e l’altra al piano primo. Il piano terra è stato completamente insonorizzato, su tutti i muri perimetrali e anche sul soffitto, mentre nella sala prove del primo piano, l’insonorizzazione ha interessato i muri perimetrali. Si è, inoltre, intervenuti sul sistema di aperture delle due sale e della porta di ingresso allo stabile, attraverso la predisposizione dei vani porta per un sistema automatico elettrico di apertura, a cui è stato collegato ed installato un sistema di apertura a lettura di badge. Questo nuovo sistema di chiavi a comando remoto è stato pensato per rendere la fruibilità delle sale prova da parte dei cittadini innovativa e molto più agevole. Le opere, per un importo complessivo di 17.675 euro, sono state finanziate grazie al contributo regionale per il progetto presentato dall’Unione Comuni del Sorbara “Al suono piace il futuro”, per lo sviluppo e la qualificazione di spazi aggreganti giovanili, e con risorse del bilancio comunale di Castelfranco Emilia.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017