Nonantola, perseguita, tormenta e violenta la ex, chiesti 10 anni per un 40enne

NONANTOLA – Perseguita e tormenta la ex, chiesti 10 anni di carcere a un 40enne di Nonantola di origine rumena. L’uomo deve rispondere di violenza sessuale aggravata e stalking per fatti avvenuto fino al 2021. L’uomo aveva una relazione con una 50enne, e anche dopo che era finita dovevano rimanere a vivere assieme per motivi economici. Ma la convivenza era pesante, e quado la donna gli chiesto di andare via è cominciato l’incubo.

Pedinamenti, minacce, finestre rotte, appostamenti, messaggi e telefonate continue. Poi la violenza sessuale, avvenuta una sera in cui lui sfondò la porta di casa, si introdusse in camera da letto e, minacciandola con un cacciavite e delle forbici, abusò di lei.

