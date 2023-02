Primarie Pd, i dati Comune per Comune. Nella Bassa en plein di Bonaccini

Ecco i dati Comune per Comune per i risultati dello spoglio relativo al voto per la scelta del nuovo segretario del Partito Democratico nazionale. Alle primarie ha vinto Elly Schlein, mentre a livello modenese il primo è risultato essere Stefano Bonaccini

Scorrendo i numeri relativi ai Comuni della Bassa Modenese si vede come Mirandola, Finale Emilia Soliera, MedollaSan Felice e San Possidonio, Ravarino, Nonantola, Bomporto e Bastiglia finisce sul 70-30 per Bonaccini mentre a San Prospero, Concordia, Cavezzo, Novi e Camposanto, la distanza è anche più larga. La percentuale più alta, 80 per cento, è a Cavezzo.

A Carpi finisce 66 a 34. Un en plein per il governatore emiliano.

