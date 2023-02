Rubano mezza tonnellata di rame, arrestati in tre

Lama Mocogno (MO): furto di un ingente quantitativo di rame , il cosiddetto “oro rosso” e sequestro complessivo di mezza tonnellata. Tre persone arrestate dai Carabinieri.

Nel corso della notte, in Lama Mocogno, i Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Pavullo nel Frignano hanno tratto in arresto 3 persone, responsabili di furto aggravato in concorso.

Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i militari hanno sottoposto a controllo l’autovettura su cui viaggiavano i 3 indagati; nel cofano posteriore sono stati rinvenuti oltre 200 Kg. di cavi in rame, provento del furto commesso immediatamente prima in un capannone di un’azienda del luogo.

A seguito di perquisizione domiciliare, sono stati altresì scoperti ulteriori 300 Kg. circa di matasse di rame di dubbia provenienza.

Nel corso dell’udienza celebratasi questa mattina, il Giudice ha convalidato l’arresto condannando i 3 al divieto di dimora nel comune di Lama Mocogno.

