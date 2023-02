“Sì, ma quale?”. Orientamento universitario per gli studenti dell’Unione del Sorbara

NONANTOLA, BASTIGLIA, BOMPORTO, RAVARINO, CASTELFRANCO, SAN CESARIO – Giovedì 16 febbraio è in programma un incontro per guidare i futuri studenti a una scelta accademica consapevole.

Università sì, ma quale? È questo lo spunto di riflessione da cui partire per la scelta consapevole del proprio percorso universitario e di cui Unimore, in collaborazione con il Comune di Castelfranco Emilia, si fa carico proponendo un incontro rivolto agli studenti e alle studentesse delle classi quarte e quinte frequentanti gli Istituti Superiori delle provincie di Modena e Bologna e a chiunque intenda iscriversi all’Università, residenti nel territorio dell’Unione del Sorbara.

Durante l’incontro, che nasce come introduzione alle giornate di orientamento Unimore di martedì 21 e mercoledì 22 febbraio, verranno toccati i principali temi per una scelta oculata del corso di laurea. I rappresentanti dell’Università risponderanno alle domande dei presenti per su dubbi, perplessità o semplici curiosità relative ai percorsi accademici in partenza il prossimo autunno.