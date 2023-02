Preso quello che spaccava i finestrini alla stazione di Mirandola: è un 65enne mantovano

MIRANDOLA – Preso il ladro che spaccava i finestrini alla stazione di Mirandola: è un 65enne mantovano. Lo rende noto la Procura di Modena dopo che il Commissariato di Polizia di Mirandola ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, nella provincia di Mantova.

L’uomo è gravemente indiziato per i reati di furto e danneggiamento per fatti avvenuti a Mirandola nel dicembre 2022. Le denunce presentate dalle vittime e la successiva analisi delle immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza hanno consentito di acquisire fonti di prova a carico dell’uomo per i furti commessi su otto autovetture – in due diversi episodi – e di ricostruirne la dinamica.

Le registrazioni delle telecamere mostravano come dopo aver infranto con un frangi vetro i finestrini posteriori delle autovetture, l’uomo si impossessava di parti del veicolo.

La perquisizione nella abitazione del 65enne nel mantovano ha avuto esito positivo perché sono stati individuati abiti uguali a quelli indossati durante i furti, un frangi vetro e varie parti di pezzi di ricambio di automobili, compatibili con quelli oggetto di furto. Sono stati, inoltre, rinvenuti altri oggetti su cui sono in corso ulteriori approfondimenti per accertarne la provenienza illecita.

Gli oggetti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

