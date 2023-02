Villa Pico di Portovecchio, indetto il bando per la concessione

Villa Pico di Portovecchio, indetto il bando per la concessione. La struttura di San Martino Spino in epoca rinascimentale era un allevamento di cavalli, poi centro logistico militare, abbandonata, è caduta in declino finchè il terremoto 2012 prima, la tromba d’aria del 2013 poi, la ha resa inagibile. Ma non ha perso fascino e bellezza come testimoniano le iniziative che quo vengono organizzate e che hanno sempre grande successo di pubblico. Ora la buona notizia. Il Demanio ha indetto il bando per dare in concessione l’area, con base d’asta a 44.600 euro.

“Abbiamo accolto con soddisfazione la richiesta di collaborazione dall’Agenzia del Demanio alla quale abbiamo fornito, anche attraverso la nostra struttura nazionale, supporto tecnico-legislativo per valorizzare una delle aree di maggior pregio ambientale della nostra provincia, quella delle Valli mirandolesi”, commenta Marco Zanni, direttore di Coldiretti Modena.

Proprio queste strutture, furono gravemente danneggiate dal sisma del 2012, ma, da alcuni anni a questa parte, stanno conoscendo un progressivo iter di recupero e valorizzazione. “Riteniamo che questa iniziativa sia molto importante al fine di esprimere pienamente il valore e la dignità dell’agricoltura italiana”, fa sapere Zanni, “illuminando il suo ruolo chiave per la tutela dell’ambiente, del territorio, delle tradizioni e della cultura”.

