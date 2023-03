A Tramuschio, Medolla, Mirandola e Concordia le iniziative per le donne di Spi Cigil. Arriva anche Camusso

Sono diverse le iniziative che il sindacato pensionati Spi Cgil dell’Area Nord modenese ha organizzato per la festa della donna nei vari comuni.

Si inizia il giorno 9 marzo nella frazione di Tramuschio (comune di Mirandola) con un incontro pomeridiano per riflettere sulla condizione femminile accompagnato da una merenda per tutte le partecipanti. L’ingresso è libero, alle ore 14.30 presso la sala civica di Tramuschio.

Sempre giovedì 9 marzo spettacolo serale al teatro comunale Facchini di Medolla. La Compagnia teatrale Attozero, teatro musica danza, presenta “Lo sciopero” adattamento e regia di Lorenza Zanni con Stefania Brighenti, Giorgio Della Casa, Stefania Gardini, Paolo Malavolta, Roberto Murgolo, Sara Nardiello, Eleonora Sola, Giovanni Tosi e Barbara Zanfi. Dagenham, sobborghi di Londra, estate del 1968: un gruppo di operaie ancora non lo sa, ma sta per fare la storia. Un inno alle donne e alla loro capacità di mettersi in gioco senza mai perdere eleganza e personalità, ma anche un insegnamento per gli uomini su come insieme si possa fare veramente la differenza. Ingresso libero, inizio ore 21.

Sabato pomeriggio 11 marzo incontro a Mirandola con Nora Marzi psicologa e psicoterapeuta (già professionista presso i consultori Ausl di Modena) su “Il potere del senso di colpa sulle donne”, un potere che imbriglia, ricatta e colpevolizza, da cui nessuna sembra essere immune. L’iniziativa è alle ore 16 presso la sala Edmondo Trionfini (piazza Ceretti, 9).

Sabato 18 marzo a Concordia sulla Secchia “Donne da Favola”, narrazione di donne di generazioni e culture diverse su pregiudizi e stereotipi nella vita delle donne, a cura dell’associazione “Le ragazze dell’8 marzo”. L’evento si tiene presso la sala delle Capriate (via per S.Possidonio,1) alle ore 15.30. Al termine buffet multietnico.

Conclude il calendario delle iniziative nell’Area Nord, l’incontro con Susanna Camusso, già segretaria nazionale Cgil e oggi senatrice Pd, giovedì 30 marzo alle ore 18 presso l’auditorium comunale di Medolla (via Genova,10). L’incontro ha per oggetto il tema “Le donne e la guerra. La guerra non ha mai il volto di una donna” dedicato alle donne ucraine, iraniane, afgane e russe. Introduce Paola Luppi (Spi Cgil Area Nord), mentre la studentessa Sofia Provasi e Maria Angela Maretti di Donne in Centro intervistano Susanna Camusso.

