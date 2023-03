Aperto a Castelfranco un nuovo punto vendita Tigotà

Aperto a Castelfranco un nuovo punto vendita Tigotà. La storia di Tigotà inizia nel modenese con l’apertura del primo store in assoluto della società a Carpi nel 2009. Con l’inaugurazione di Castelfranco Emilia la storia continua e il numero di punti vendita in provincia è arrivato a 22. A tagliare il nastro in via Emilia Ovest è stato il sindaco Giovanni Gargano.

Si legge in una nota dell’azienda:

Occupazione, prospettive di crescita e vicinanza al territorio queste le caratteristiche del piano di sviluppo del brande che commercializza prodotti di cosmesi, cura della persona e della casa. Negli ultimi 3 anni Tigotà ha aperto 13 nuovi punti vendita in Emilia-Romagna, generando nuove opportunità occupazionali. Quello di Castelfranco Emilia è il negozio numero 680 in Italia, il 122esimo in regione. Ci lavorano 8 persone, tutte donne, con età media 30 anni. Tigotà in totale conta più di 5mila collaboratori con una percentuale di quote rosa che supera l’85%. Le donne sono infatti 4750 di ben 58 diverse nazionalità.

“Ringraziamo le istituzioni – afferma il presidente di Tigotà Tiziano Gottardo – per la partecipazione e la vicinanza. Aprire un punto vendita è sempre un momento di particolare gioia e abbiamo investito ogni mezzo a nostra disposizione per un’apertura che trasmette positività”. Sul sito dell’azienda si possono trovare tutte le posizioni lavorative aperte in Emilia Romagna. L’azienda ha recentemente organizzato un “Job speed date” a Parma che ha visto la partecipazione di oltre 150 persone e l’assunzione immediata di 15 collaboratori e collaboratrici. In un’ottica di sviluppo la società è poi alla continua la ricerca di immobili da prendere in affitto per possibili nuove aperture sul territorio, si possono proporre i locali inviando una email a proposte.immobili@gottardospa.it.

