Bomporto festeggia la donna con teatro, letture e riflessioni

BOMPORTO – Sin dagli anni Quaranta del secolo scorso, in occasione della Giornata internazionale delle donne, si ricordano le conquiste sociali, economiche e politiche raggiunte dalle donne, ma anche le discriminazioni di cui sono state e sono ancora oggi vittime.

Quest’anno l’8 marzo a Bomporto si celebra con un doppio appuntamento, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Biblioteca comunale J.R.R. Tolkien. La prima iniziativa è lo spettacolo teatrale “Io sono tutte” a cura della Compagnia Teatro delle Brame, in scena al Teatro comunale di Bomporto martedì 7 marzo alle 21, preceduto alle 20 da un piccolo buffet di benvenuto. Sul palco sei attrici, condotte da Elisa Brucellaria, che interpretano un archivio storico di sentimenti ed emozioni basato su una ricerca svolta su figure femminili che più sono state significative nelle loro vite: nonne, zie, bisnonne e altre.

Attraverso immagini, interviste e ricordi, il testo della rappresentazione prende vita e viene tradotto nel linguaggio corporeo e metaforico dell’arte teatrale. Questa mappatura emotiva e dei sentimenti traccia un filo rosso che unisce le storie intense di queste donne, creando un legame e una comunanza di ricordi e di sentire: la fatica, la forza, i condizionamenti sociali, la paura, il coraggio. Partendo da questi vissuti emotivi, è possibile individuare una sorta di condizione sociale e culturale comune in cui le donne di altre generazioni hanno vissuto e tramandato inevitabilmente: la storia di vita di una donna diventa così storia di vita di tutte. Lo spettacolo genera di conseguenza spunti di riflessioni sulla condizione della donna oggi, partendo dall’assunto che la memoria di un tempo può e deve rappresentare il motore per un possibile cambiamento culturale e sociale, un’inversione di tendenza di stereotipi e pregiudizi ancora fortemente esistenti.

In concomitanza allo spettacolo, dalle 19.30 alle 23, ci sarà l’apertura straordinaria della Biblioteca comunale J.R.R. Tolkien con bibliografia scelta di romanzi, saggistica, albi illustrati per adulti, bambini e ragazzi sui temi delle pari opportunità e della parità di genere.

Il secondo appuntamento, in programma sabato 11 marzo alle 10.30 presso la Biblioteca Tolkien di Bomporto, è con “Rosso Fiaba”, una lettura animata a cura di Marco Bertarini rivolto a bambini e bambine dai 6 anni d’età e per tutti coloro che amano le storie. Il femminile in “Rosso Fiaba” si manifesta con coraggio, intraprendenza, astuzia, intelligenza, forza e diventa protagonista di antiche narrazioni rivisitate, per suscitare nuovi spunti di riflessioni. Non solo storie inedite di bambine, ragazze, donne che hanno lasciato il segno sia nella loro quotidianità che in grandi imprese, ma anche nuovi finali di grandi classici come Cenerentola, Biancaneve o le avventure della paleontologa Mary Anning.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017